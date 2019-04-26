Dünyanın en iyileri arasına girdiler

Siemensli mühendislerin mentorluğunu yaptığı Darüşşafakalı gençler, ABD'de 40 ülkeden 15 bine yakın öğrencinin yarıştığı uluslararası robot yarışması FIRST Robotics Competition (FRC) dünya finallerine katıldı. Darüşşafaka Robot Kulübü 'Sultans of Türkiye', yarışmanın en prestijli ödüllerinden 'İlham Veren Mühendislik Ödülü'nün sahibi oldu. Böylece dünya finallerinde bu seviyede ödül alan ilk Türk takımı oldu.

Siemens Türkiye'nin desteklediği Darüşşafaka Robot Kulübü 'Sultans of Türkiye', ülkemizin yüz akı olmayı sürdürüyor. Darüşşafaka Lisesi'nin robot kulübündeki öğrenciler, kendi ürettikleri ve 'Tenten' adını verdikleri robotla ABD'de 40 ülkeden 15 bine yakın öğrencinin kıyasıya yarıştığı uluslararası FIRST Robotics Competition (FRC) finallerinde İlham Veren Mühendislik Ödülü'nün (Engineering Inspiration Award) sahibi oldu. Sultans of Türkiye, yarışmanın dünya finallerinde bu seviyede ödül alan ilk Türk takımı oldu. Tenten, kurgusal zemindeki bir uzay gemisine nesne fırlatabilme, disk yerleştirebilme ve belirli yükseklikteki platformlardan inme ve platformlara tırmanma gibi farklı beceri kıstaslarının tamamında başarılı oldu.

NASA desteği alacaklar

Darüşşafaka Robot Kulübü, aldığı bu ödülle önümüzdeki yıl bölgesel yarışmalara katılmadan doğrudan şampiyonaya gitmeye ve Amerikan Havacılık ve Uzay Ajansı'nın (NASA) desteğini almaya hak kazandı. Takımın, 2020'de yine Houstan'da düzenlenecek şampiyonaya katılım bedeli NASA tarafından karşılanacak.

Siemens Türkiye Yönetim Kurulu Başkanı ve CEO'su Hüseyin Gelis, Darüşşafaka Robot Kulübü'nün uluslararası başarısına ilişkin, "Siemens ve Darüşşafaka arasındaki güçlü bağların temeli bundan tam 113 yıl önce atıldı. Robot Kulübümüz Sultans of Türkiye, her sene düzenli olarak katıldığı uluslararası FIRST Robotic Competition'dan ödüllerle dönmeyi başardı ve bu sene çıtayı daha da yükselterek, büyük ödülle göğsümüzü kabarttı. Bu ödül vesilesiyle, takımda yer alan Darüşşafakalı öğrencileri ve onlara sonuna kadar destek veren Siemens Türkiye'nin gönüllü mühendislerini kutluyorum. Dijital teknolojileri başarıyla hayata geçiren gençlerimizin, yeni bir dünyanın inşasında üstlendikleri rol bizlere gurur veriyor" dedi.

Mühendisler mentorluk yapıyor

13 öğrenciden oluşan Darüşşafaka Robot Kulübü'nün mentorları arasında, Siemens Türkiye'nin mühendisleri Özgür Aslan, Can Kurban, Sinem Albal, Kerem Özerel ile Darüşşafaka Lisesi'nden Mete Karaca ve Selim Çile yer alıyor. Takım, bugüne kadar FIRST'ün Seattle, Chicago, San Francisco ve Orlando gibi bölgesel robotik turnuvalarındaki en prestijli ödülü olarak kabul edilen 'Chairman's Award'un yanı sıra 'Jüri Özel Ödülü' ve 'Team Spirit' gibi birçok prestijli ödüle layık görüldü.