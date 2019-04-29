UV Baskı ile Tanışın

Hızlı, kabiliyetli ve deneyimli personeller oluşmakta olan firma; ofset baskıdan çok daha kaliteli ve uzun yıllar boyunca kullanabileceğiniz ürün çeşitlerini sizlere sunmaktadır.

Uv Baskı 2002 yılından beri İstanbul'un tüm bölgelerine hizmet sunmaktadır. Hızlı, kabiliyetli ve deneyimli personeller oluşmakta olan firmamız; ofset baskıdan çok daha kaliteli ve uzun yıllar boyunca kullanabileceğiniz ürün çeşitlerini sizlere sunmaktadır. Firmamız; baskı alanında sizlere istenenden çok daha fazlasını sunmaktadır. Düz olan her zemine uv baskı tekniğini uygulayabilirsiniz.

PVC üzerine uv baskı

PP ürünler üzerine

Aydınger kağıt üzerine

Cilt bezi

ve benzer düz zeminlerin üzerinde uv baskı tekniğini uygulayabilirsiniz. https://uvsanatevi.com İnternet sitemiz üzerinden örnek uygulamaları inceleyebilir ve ürünlerimiz hakkında bilgi sahibi olabilirsiniz.

İkitelli Uv Baskı

İstanbul'un İkitelli semtinde hizmet sunmakta olan firmamız; kaliteli çözümler üretmektedir. Üstelik firmamızı ziyaret eden müşterilerimize grafikerlerimiz ile bire bir çalışması için de fırsat tanımaktayız. Projelerinizi grafik personellerimize danışarak tasarım formatında iyileştirmeler gerçekleştirebilirsiniz.

Uv baskı tekniği Türkiye’de henüz çok fazla yaygınlaşmayan ve insanlar tarafından da tam manasıyla kavranılmamış bir sektördür. Teknik denilince akıllara insan tarafından üst düzey yeteneklerle hazırlanan proje olarak akıllara gelse de bu baskı tekniği tıpkı ofset baskı gibi özel makine parkuru hazırlamanız gerekmektedir.